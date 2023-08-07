南投縣仁愛鄉遭土石流重創，雲林縣「通路大隊」重型機具已進駐南投。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

卡努颱風外圍環流挾帶豪雨重創南投縣仁愛鄉，為確認南投縣救災需求，雲林縣災害防救辦公室在雲林縣長張麗善指示下，7日一早派員至南投縣災害應變中心，與當地建立救災支援聯繫管道，下午縣府調度9部挖土機、鏟土機至南投協助搶修道路，以利災後復原工作推動。

南投縣政府持續宣布，仁愛鄉8日停止上班、上課，已連續5天停班課，不少聯外道路通通遭土石流沖斷，南投縣長許淑華打電話給鄰近各縣市首長，請求進駐人力和機具支援，希望能夠盡快搶通道路。張麗善接到電話後，指示縣府祕書長曾元煌邀集各局處召開協調會議，全力協助南投救災。

張麗善表示，她派遣對於道路搶修最專業的工務處長汪令堯，協調雲林縣內所有搶通道路機具業者，預計將派遣挖土機45型7台、挖土機120型14台、挖土機200型1台、鏟土機11台、3.5噸貨車3台，支援人力22人，立即前往搶修開通道路。

張麗善說，7日下午2點先進駐1組3部機具（120型挖土機、200型挖土機、小山貓），晚上6點再支援2組6部機具；8日上午所有支援機具全數到位。雲林縣消防局也配置1名消防人力在南投縣應變中心調度聯絡、2名配合工務處副處長於現場等待重機具。

張麗善指出，颱風卡努外圍環流影響加上西南風，南投縣仁愛鄉暴雨釀災，鄉內仍有多處坍方、交通中斷，影響居民進出，南投也是許多雲林人生活圈的一部分，這次南投需要援助，一定火速支援。