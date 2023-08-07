玉山金7月稅後純益17.24億元，去年7月稅後純益27.8億元、創新高，相較之下今年7月比去年同期年減37.99％。不過，1到7月累積稅後純益122.71億元，則比去年同期年增24.33％。

另外，子公司部分，玉山銀行前七月累積稅後純益為109.41億元，玉山證券7.68億元、玉山創投8.09億元。