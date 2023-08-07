玉山金7月稅後純益17.24億元，去年7月稅後純益27.8億元、創新高，相較之下今年7月比去年同期年減37.99％。不過，1到7月累積稅後純益122.71億元，則比去年同期年增24.33％。
另外，子公司部分，玉山銀行前七月累積稅後純益為109.41億元，玉山證券7.68億元、玉山創投8.09億元。
玉山金今（7）日公告7月自結盈餘，7月稅後純益17.24億元，今年累積稅後純益122.71億元，年增24.33％，EPS 0.84元，另外，玉山銀累積稅後純益破百億元，年增20.63％。
玉山金7月稅後純益17.24億元，去年7月稅後純益27.8億元、創新高，相較之下今年7月比去年同期年減37.99％。不過，1到7月累積稅後純益122.71億元，則比去年同期年增24.33％。
另外，子公司部分，玉山銀行前七月累積稅後純益為109.41億元，玉山證券7.68億元、玉山創投8.09億元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。