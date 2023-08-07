男星侯昌明是廣播電台主持人出身，近年橫跨舞台劇、電視節目主持人，也成為作家分享食譜及投資心得，他參加的辯論實境節目《全明星辯論會》開播以來砲火猛烈，喜劇演員賀瓏開嗆「侯昌明自稱全方位藝人，但他的作品大家卻說不出來」，事後侯昌明也在Facebook曬出金鐘獎座吐露心聲。

侯昌明Facebook粉專的簡介寫著「大家好！我是侯昌明，一個全方位的藝人，是一位善於做投資理財規劃的達人」，這讓他被喜劇演員賀瓏攻擊「侯昌明自稱全方位藝人，但他的作品大家卻說不出來」，對此侯昌明表示年青一輩希望有張力，因此使用攻擊性說詞的行為並不會讓他不開心，坦言「因為我能體會年輕時連我自己說話可能都還蠻張牙舞爪的，沒有經過時間的洗滌，就不會知道原來是有很多可以修正的部分」。

但他也認為不同世代經歷的背景完全不同，不是隨便上網查幾則新聞就可以清楚得知對方的一切，或許表現不符合有些人的期待與標準，但在舞台上都是盡全力準備，「我很尊重和喜歡過去的演藝圈，因為有倫理、長幼有序、輩份分明，雖然我離陶子姐的程度差很多，但是我們是同一個世代進入演藝圈的藝人，謝謝陶子姐，我懂你在維護什麼」，侯昌明表示尊重是互相的，對年輕世代的某些表現和邏輯不是很懂，但不會因為不了解就亂批評，並說：「我在民國96年就拿到金鐘獎了，不知道這樣算不算有代表作？還是我自以為是？」