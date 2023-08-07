LINION和小演員共同完成新歌〈Black Panther〉。【嘿黑豹工作室提供】

「梨長」LINION推出第三張專輯《HIDEOUT》，新歌〈Black Panther〉MV是送給過去的自己，他笑言：「小時候胖胖的，可能因為有些嘲笑或不開心的事而開始武裝自己，跟黑豹給人的距離感很像，但其實內心是柔軟的大貓，想告訴過去的自己，不需要去理會那些你本來的樣子就己經很可愛了。」

拍攝MV時，腳本設計現在的他與童年時的他對話，現場找來一位小演員飾演他的小時候，「真的太像我小時候了，連我家人都這麼說。」MV上線後獲得許多粉絲的熱烈回應直說浪漫，更有粉絲搞笑的說：「看完MV好想吃炸雞怎麼辦？！」LINION也幽默的用歌詞回應：「Free Your Soul，想要就去做。」

LINION小時候在家人呵護下長得白白胖胖，但也因為身材受到同儕的嘲弄，陰影在心裡留很久，直到長大後回頭看才能釋懷，也因此他用自己的動物圖騰黑豹為名寫下這首歌。「我希望可以跟黑豹一樣，外表優雅強大，但內心是很柔軟的。小時候胖胖的，常常會聽到一些不好聽的話，當然知道人家不是故意，但是被笑胖啊，或流汗被笑臭臭的，都會記得的。不過長大了就會明白，別人說什麼都不要讓自己被影響，尤其是負面的嘲笑什麼的，也不要讓小時候的那些不開心或者不完美讓你現在沒辦法好好的做自己。就是和過去的自己和解。」

第一次在MV裡跳舞，也很愛吃炸雞的LINION被工作人員笑：「其實在拿著雞腿的時候舞是跳得最好的。」LINION承認：「我對食物真的很有感覺，在廚房作菜時也會邊煮邊跳，拿著炸雞就覺得有在作菜的感覺，所以就動得很自然。」他在拍攝當天光是炸雞就點了兩桶，小演員也不斷地啃炸雞腿，LINION笑他好爽，他還直喊：「熱量破表了啦！」可愛的表現逗得一眾大人哈哈大笑。