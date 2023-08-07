中國旅客人數暴增 帶動西班牙觀光業復甦 20:262023/08/07 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 西班牙貿易暨觀光部長戈麥斯（Hector Gomez）指前來旅遊的人數持續增加。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 該部資料顯示上半年入境的中國旅客人數是去年同期的5倍，加上美國旅客人也增長，因此預期今年旅客總人數將達新冠疫前80％，明年將完全恢復疫前水準。 中促英國 停止以強化貿易關係為名提升英台實質關係 台英啟動深化貿易夥伴關係 就「3大領域」展開協商 涉嫌勾結炒手抬高股價 運動用品進口商岱宇國際董座遭約談 #中國旅客 #西班牙 #觀光業 #貿易 #觀光部 也許您會感興趣 推薦閱讀 鄧振中晤美副貿易代表 我方盼8月開台美二階段實體會議 08:262023/08/04 財經 德國6月貿易順差擴大 高於市場預期 23:182023/08/03 財經 鄧振中明與美副貿易代表開會 可能談台美貿易議程 17:382023/08/03 政治 台英鎖定3領域啟動「深化貿易夥伴關係」 經貿辦：有機會繼續擴充 11:432023/07/27 政治 嘴上罵得最兇移民留學卻最愛 澳大利亞成陸客海外置產熱門首選 22:262023/08/01 兩岸 鄧振中與美副貿易代表會談 經貿辦：有共識盡快舉行下階段談判 19:562023/08/04 政治 大陸上半年服務進出口總額同比成長8.5％ 服貿呈逆差 19:292023/08/03 兩岸 陸晶片製程設備急起直追 美國還能領先多久？ 00:192023/08/04 國際 越南崛起！東南亞經濟擊敗強國 神操作2件事台灣輸了 06:002023/07/27 財經 立法院臨時會正式落幕 陳建仁、鄭文燦親向立委致意 15:212023/07/31 政治 德對中出口持續下滑 德專家：中國技術升級已不再需要德國 19:592023/08/07 兩岸 第2屆俄非峰會 普丁：非洲將成為新的權力中心 22:272023/07/28 國際 遭蘇貞昌嗆「吃魚還不准蓋漁港」游淑慧爆世界最大漁港造價打臉 08:112023/08/02 政治 立法院通過台美貿易倡議首批協定 蔡英文感謝朝野攜手合作 14:532023/07/26 政治 法部長赴陸推介「競爭優勢」 《經濟學人》：法國經濟被低估了嗎？ 11:442023/07/31 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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