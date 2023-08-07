展望第三季，毅嘉認為，由於客戶車用和消費性電子產品的需求進入傳統旺季，可望帶動毅嘉下半年營收繼續攀登高峰。

在消費性電子產品市場快速變動下，毅嘉著重進軍車用市場，除了過去的汽車鑰匙內外部件外，也參與車用顯示器、智慧座艙的製作，與兩岸面板大廠都有緊密合作。儘管車用產品需要經過層層驗證，也必須少量多樣化管理，但是車用產品銷售時間長，對營收貢獻較為穩定。