新創會桃園分會簡姓女顧問7日在議員黃瓊慧陪同下出面控訴。(蔡依珍攝)

新創會桃園分會曾姓前理事長涉嫌酒後強吻會內女顧問，受害簡姓女顧問7日在議員黃瓊慧陪同下控訴，身兼律師的現任戴姓理事長未依法妥處還搞到人盡皆知、謠傳她要錢，甚至逕自告發造成她二度傷害。戴姓理事長否認指控，案發即禁曾男參與協會，強調都是基於善意協調處理，有要改正或不足處都會虛心檢討。

家防中心指出6日接獲申訴，將召開調查會議，若協會未依《性騷擾防治法》設置性騷防治補救措施、申訴管道等，最重可罰10萬元，若性騷成立加害者也會開罰1萬至10萬元。

簡女控訴，去年10月30日晚間參加完新創會桃園分會18、19屆理事長交接典禮，一行人到KTV續攤，第17屆曾姓理事長趁其他人抽菸、只有2人獨處時強吻她，她嚇傻推拒，並在眾人面前強裝鎮定半小時後提前離席，事後在友人鼓勵下向執業律師、戴姓理事長求助，豈料卻是陷入悲痛的開端。

簡女控訴，自己只告知戴姓理事長、祕書長，隔天起自己卻成協會成員茶餘飯後話題，但戴男只是要加害人離她遠一點，事後卻跟她說要讓曾男賠她一筆「會痛的金額」，再要她把這筆200萬捐給協會填補活動缺口，還說：「反正妳也不缺這錢！」之後就瞞著她到警局告發，且戴所屬的律師事務所還公開發表聲明書帶風向，甚至以江國慶冤獄案來比喻，對她二次傷害，讓她受盡煎熬。

簡女講到委屈處數度哽咽，所幸桃檢2月底以強制猥褻罪起訴曾男，證明她所言不假，目前全案在桃園地院審理中，她希望協會依法建立性平機制，而非只想私了、遮掩，強調：「社會團體存在不該是幫加害者製造性犯罪的環境，權勢跟法律專業不該是打壓婦女權益的利器！」

「全案能起訴靠著全是簡女個人的獨立跟努力！」律師李珮瑄說，告發前至少要先告知，讓當事人提供相應的證據和有心理準備，否則最終可能會成為「司法機關認證的非性騷」，強調依性騷法，任何組織、團體10人以上就要設立申訴管道、30人以上應訂性騷擾防治措施並公開揭示，身為有地位、領政府補助的公益性協會，理事長又具律師身分，更應要帶頭示範、建立程序，保障受害者，而非要受害者為了經濟、商業利益忍氣吞聲。

戴姓理事長表示，第一時間獲悉就積極處理，但雙方各執一詞，除請男方暫停協會活動，也透過告發請司法調查，全程都是基於善意處理，也絕無以簡女名義要錢，男方遭起訴後也被請出協會群組，若過程造成簡女不舒服會虛心檢討。他也提到，自己去年11月才上任，若協會內性騷防治措施不足部分會全力改正。

議員黃瓊慧說，Metoo事件爆發後，許多加害者都是位高權重當權者，或是橫著走、吃得開的社會賢達，被害者第一時間都是不知所措，甚至在向外界求援時遭二度傷害，她要求機關團體都該落實性平三法，社會局也該提供申訴管道和心理諮商幫助受害民眾，她也認為律師理事長不該知法犯法，尤其是全國五大會之一的新創會，希望社會局嚴查重懲，讓其他團體警惕。

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