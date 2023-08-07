《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》韓國職業聯賽（LCK）晉級季後賽的名單已確定，6支隊伍分別是KT羅斯特（KT Rolster）、GEN.G戰隊、HLE戰隊（Hanwha Life Esports）、DK戰隊（Dplus KIA）、T1戰隊以及DRX戰隊（依戰績排名由高至低排序）。季後賽第一輪比賽將在本週二（8/8）、週三（8/9）進行，分別由例行賽戰績第3的HLE對上第6的DRX，以及戰績第4的DK對上第5的T1，決定勝負的方式也從原來的BO3（3局2勝制）改為BO5（5局3勝制）。比賽在虎牙直播、Twitch…等平台上都有直播，精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

8/8（二）16:00，DRX戰隊＠HLE戰隊，推薦：正確比數0：3（HLE戰隊）勝

先說DRX，例行賽戰績6勝12敗，勝率33%。本季戰績一直不理想的DRX，上週（也是例行賽最後一週的賽程）終於覺醒，打出驚人大逆轉，先後以直落2的比數，分別擊敗BRO及KDF兩支隊伍，在最後一刻擠進季後賽。中路FATE、輔助BeryL，甚至替補選手打野Croco等人都有水準以上的發揮。數據方面，DRX戰損比（Kill to Death ratio）上週略為提升至0.72，平均每局9.7個擊殺、13.4個死亡，在LCK的10支隊伍中排名第8。再說HLE，例行賽戰績12勝6敗，勝率67%。上週面對GEN.G和DK兩支實力強勁的隊伍，分別取得1勝1敗的成績，還算理想。對上DK的比賽中，HLE以直落2的比數取勝，中路Zeka和下路Viper兩人手感極佳，分別打出10／1／18（擊殺數／死亡數／助攻數，以下同）、13／1／13的精彩表現。數據方面，HLE戰損比1.28，平均每局13.2個擊殺、10.3個死亡，排名第3。本場比賽，雖然DRX上週的成績不差，但從數據面來看，HLE明顯優於DRX，且兩隊本賽季的對戰紀錄，兩次交手皆由HLE以直落2的比數取勝，因此看好HLE能一局不敗，輕鬆拿下勝利，因此推薦正確比數0：3（HLE勝）。

8/9（三）16:00，T1戰隊＠DK戰隊，推薦：不讓分「T1戰隊」勝

先說T1，例行賽戰績9勝9敗，勝率50%。隨著靈魂人物Faker傷癒回歸再披中路戰袍，總算是讓戰績低迷已久（5連敗）的T1，再現光明。上週對上KDF、LSB兩支隊伍，分別以2：0、2：1的比數，拿下2連勝，也讓人驚歎，一個人創造的差距，竟能讓一支隊伍有天差地別的表現。數據方面，若僅計算Faker回歸後的2場比賽，T1戰損比高達1.70，平均每局14.6個擊殺、8.6個死亡，遠高於Faker缺席時不足1的戰損比。再說DK，例行賽戰績11勝7敗，勝率61%。上週對農心紅軍（Nongshim RedForce，簡稱NS）、HLE兩支隊伍，如眾人預期，取得1勝1敗的成績。本賽季DK的表現相當「穩定」，戰績排名第4的DK，對上DRX、KDF、LSB、NS等實力屬中、下游的隊伍，每每都能順利拿下勝利，但在對上KT、GEN.G等實力在上游的隊伍，同樣也很「穩定」地一勝未得。數據方面，DK戰損比1.22，平均每局13.1個擊殺、10.7個死亡，排名第4。本場比賽，雖然DK的實力不差，數據方面的表現也不錯，但面對強隊時總是打不出優勢的DK，在季後賽強隊如林的情況下，可能無法取得好成績，相較之下，在Faker回歸後，T1便以很快的速度展現出一線強隊應有的實力，因此看好能擊敗DK並晉級季後賽第二輪的比賽，推薦不讓分T1勝。