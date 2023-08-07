金豐盛從飼養、電宰到分切一條龍包辦，雞肉以冷凍降溫、不泡水。（家樂福提供）

台灣人對雞肉的熱衷已成為不可或缺的民生所需，也是生鮮肉品銷售冠軍。（舒康雞提供）

家樂福金豐盛氣冷雞商品，價格位於75元至115元區間。（吳奕萱攝）

金豐盛產線搭載智能影像系統，記錄所有生產數據，讓電宰廠也能通過產銷履歷驗證。（吳奕萱攝）

台灣人對雞肉的熱衷，已成為不可或缺的常態民生所需，幾乎融入到各類飲食習慣，包含調理、食補、養身、健身等，甚至餐食占比也高於豬肉與牛肉，在市場供需量高的競爭，除了基本價格優勢，關鍵也在於乾淨的品質，超市量販看好雞肉需求持續高漲，民眾近年也更重視食安議題，合作高規格業者，新引進「氣冷雞」商品，以全氣冷式降溫，有別於以往的水冷式降溫，減少交叉感染問題，帶動食安商機。

家樂福表示，雞肉是生鮮肉品中的銷售冠軍，年銷售4億多元，第2名才是生鮮豬肉的3億多元，家樂福進貨多為台灣生產雞肉，整體占比約本土83%、進口17%的明顯差距，為追求品質精進，2017年起聯手金豐盛食品，使用無用藥雞肉，上架舒康雞系列產品，2019年推出金豐盛真空貼體包裝冷藏雞肉，解決過去保麗龍包裝肉品容易滲出血水問題，並有效延長保鮮期。

今年7月起金豐盛食品「全氣冷式電宰廠」落成，耗資13億元，引進歐洲全套自動化設備，訴求打造台灣唯一、最高規格，全氣冷式的電宰，跳脫以往水冷降溫可能的污染。家樂福表示，產品品質的提升，也直接反映在銷售數據上，2022年金豐盛供應的冷凍、冷藏雞肉商品，業績達到1億多元，而7月新上架氣冷雞商品後，在家樂福的業績占比也增加1成，可見民眾對於食安的重視。

另一方面，為滿足顧客高效購物要求，家樂福聯手Microsoft微軟與凌群電腦，領先通路在家速配服務推出「智能食譜」，透過與AI的互動，可獲得相關料理食譜，選定後由AI生成指導食譜，再一鍵下單讓食材快速到貨，在家配合烹飪教學可輕鬆煮好一餐。