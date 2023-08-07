台北捷運今(7)日上午尖峰時段傳出松山新店線列車異常，導致站內塞爆。PTT有網友指稱，因為松山線捷運整個塞爆，空調又很小，有幾個人不舒服。鄉民怒轟中央限溫令「反觀黨吹冷氣冷到穿外套」、「人民體驗集中營列車」、「不缺電，然後搞限溫」、「官員永遠活在平行世界！」

台北捷運表示，今(7)日上午7時54分許，松山新店線中正紀念堂站往松山方向列車，因列車行進間發生緊急停車情形。北捷行控中心依照SOP，在小南門站安排該列車上約600名旅客換乘後續列車。列車異常隨後也已排除。

PTT有網友發文表示「捷運綠線松山線有人撐不住了」，他指出，捷運整個塞爆，然後空調又很小，剛有幾個人不舒服，「人民是不是低端廢物？」

鄉民表示「松山線最近真的熱爆」、「捷運根本不涼還很悶」、「以前捷運站很冷欸」、「5月的時候還好好的說」、「現在捷運靠近出站口的區域冷氣幾乎是關掉」、「人來人往的公眾區域開27度真的是白癡」、「空調找中央好嗎？人家北捷也不願意啊，開太大，一個不小心太涼被罰錢怎麼辦」、「缺電限溫，人民體驗集中營列車」、「不缺電，然後搞限溫」、「不准公共場所開冷氣當然不缺電啊」、「中央限溫怪北捷？」

也有人說「四個不同意，台灣缺電力」、「大小姐：冷氣不錯喔」、「反觀黨吹冷氣冷到穿外套」、「圖書館也有限溫令」、「快樂民進黨高官不會坐捷運」、「怎可能跳電今年景氣那麼差都連11黑了」、「高捷都沒人，別讓北部朋友太羨慕」、「限溫令真的莫名其妙，去公家機關辦公那室內悶熱程度真的都替他們可憐」、「在那邊叫什麼？這是台灣價值」、「選前搞限溫令，嫌票太多嗎」、「官員永遠都活在平行世界！」