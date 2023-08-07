由於持續受到西南風影響，明（8）日中南部整天不定時有短暫陣雨或雷雨，且易有局部大雨發生，其中南部有局部豪雨發生的機率，白天起北部降雨機率也會增加，東部午後有局部短暫雷陣雨。氣象局表示，未來一周西半部有局部短暫陣雨或雷雨，周六（12日）西南風減緩後各地降雨趨緩，輕颱卡努預計明天通過日本九州後往韓國前進，沿海風浪仍大，蘭恩最快明天白天生成，預估將往日本移動，對台灣天氣沒有影響。

氣象局分析輕颱卡努和準颱風蘭恩未來路徑。（翻攝自氣象局）

氣象局提到，輕颱卡努預估明天通過日本九州，之後在韓國附近登陸，對臺灣影響減小但各沿海風浪仍大；蘭恩最快明天白天生成，預估將往日本移動，對台灣天氣沒有影響；強度等同強颱的颶風朵拉目前位於東太平洋，可能在周末後跨越換日線往北移動，對台灣天氣沒有影響。

氣象局分析未來降雨趨勢。（氣象局提供）

氣象局指出，明天迎風面的中南部地區整天不定時有短暫陣雨或雷雨，且易有局部大雨發生，其中南部有局部豪雨發生的機率，白天起北部地區降雨機率也會增加，東部地區大致為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，背風沉降的高溫範圍減少，各地高溫普遍約在32至35度，東半部地區仍有36度高溫發生的機率，其中花蓮縱谷內有局部38度高溫發生的機率。

氣象局分析近日高溫分布。（氣象局提供）

氣象局說明，周三（9日）仍為西南風環境，水氣略為增加，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨發生，尤其南部山區有局部豪雨發生的機率，西北風與西南風交會，北部地區亦有局部短暫陣雨，東半部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

周四、周五（10日、11日）仍為西南風環境，受低壓帶影響更不穩定，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨發生，降雨範圍較為廣泛，東半部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周六至下周一（12日至14日）西南風減弱，各地降雨趨緩，中南部地區仍有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。