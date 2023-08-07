吳明中(左)退休後再就業，感謝雇主林永鴻給機會貢獻畢生經驗。（勞動力發展署雲嘉南分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

經驗就是優勢！69歲吳明中原本在一家機械廠擔任組長，30年主要負責機台的組裝及維修作業，去年突被告知不續聘，讓他黯然回歸家庭，因發現生活失去重心，興起重回職場念頭，在嘉義就業中心協助下，協助轉介至友善中高齡的唐聚企業股分有限公司擔任抽紗領班，至今已穩定就業1年多。

超高齡社會即將來臨，進用中高齡及高齡工作者已成為未來趨勢，勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟指出，分署近2年已幫助4228名高齡者重返職場，這些壯世代族群有穩定性、抗壓性、責任感以及豐富實務經驗等優勢，如能善用中高齡，甚至銀髮員工，除能有助企業經營、也能緩解缺工困境。

勞動部近年推出的「失業中高齡者及高齡者就業促進辦法」中的僱用獎助措施，就是要鼓勵企業廣納壯世代族群、補足人力缺口，企業只要釋出全時工作職缺，並僱用逾65歲以上民眾，每月可獲最高1萬5000元獎助津貼，最長可補助1年，劉邦棟說，「僱用獎助措施」有助創造勞資雙贏。

因重返職場，找回生活重心的吳明中自豪地說「經驗就是我的優勢」，指機台以前都碰過，僅花1個多禮拜就適應工作內容，感謝老闆的賞識，願意授權讓他獨立作業，現在做得沒有壓力、很開心。

老闆林永鴻也說，唐聚企業總是將心比心，不會排斥僱用中高齡，甚至高齡員工，因為有責任感及敬業心更重要，如果工作態度好，即使技巧生疏也會學得快，才能在企業生根久任。