台北市士林警分局2名偵查佐2020年6月間，應林姓友人要求到新北市中和南勢角，假意恫嚇要販售珠寶的林姓男子手上翡翠原石是贓物，誘他簽下400萬元的協議書。事後同夥間疑因分贓不均，向林男坦承設局。2名偵查佐不認罪，但其餘人等指證2警參與詐騙未遂，新北地檢署偵結，依貪汙罪起訴2警。

新北地檢署指出，陳姓男子從事翡翠寶石生意，日前與林姓被害人洽談，意外發現林男資本雄厚，便起貪念，與林男合謀，找上2警協助「演戲」，佯稱要介紹客戶給被害人，2020年6月29日下午騙被害人位於南勢角的工作室。

被害人不疑有他，帶著翡翠原石抵達後，何姓女子佯裝成買家，待被害人取出翡翠原石，再誆稱翡翠原石是遭被害人竊走的，接著2警表明警察身分，恫嚇被害人觸犯贓物罪，他嚇得當場簽下協議書，同意支付400萬賠償給何女。未料事後眾人分贓不均，有人密報給被害人稱全是一場騙局。

檢警偵辦時，2警否認犯罪，供稱只是陪朋友到現場，不清楚現場是詐騙，但其他共犯指證2人參與詐騙，檢方不採信2警說詞，依貪汙治罪條例起訴，另依加重詐欺取財未遂罪起訴其他共犯。