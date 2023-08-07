醫生斜槓創作歌手潘迪智於2021年發行〈失敗的人〉、〈當你知道為何受苦〉2首單曲。初次登場的他用創作引領聽者從不同的角度看待生離死別。而今（7）日潘迪智再度發行虐心單曲〈想你的時候我會這樣問自己〉，用層層堆疊的編曲，搭配潘迪智直白卻直搗內心的詞曲，將情感逐漸釋放，透過歌曲中的不停自問，漸漸決定放下過去，展開新生活。

身為醫師，潘迪智每天的工作便是提供病患們最好的照顧。然而脫下白袍回到家中，仍需面對自己隨著壓力而生的情緒、對人生的各種迷惘，以及感情中的複雜思緒。〈想你的時候我會這樣問自己〉跳脫醫師生活的工作場景，描述離開診間閉上眼睛的那一刻，腦海仍然浮現了思念的人。才發現身體雖然一直試著向前走，但內心是否真的做好準備了呢？潘迪智選擇把答案留在歌曲裡面讓聽者細細品嚐。

潘迪智分享：「過去的發行作品大多將主題圍繞在診間的所見所感。雖然有著醫生的身份，也還是希望能夠讓大家對於我私底下的一面有更多共鳴。透過這次的新作品，希望可以呈現醫生和音樂創作者兩個身份所碰撞出的新火花。」他表示〈想你的時候我會這樣問自己〉會是今年即將釋出的首張創作 EP 的鋪陳，接下來將會帶給大家更多不同曲風，也代表不同心情寫照的創作。