華新7月調漲部分不銹鋼盤價、電力線纜7月營收係依6月銅均價8,386.23美元、年減7.16％計算，一消一長，7月合併營收151.87億元，比去年同期微幅增加0.43％，改寫同期第三高；上半年合併營收1,153.38億元，比去年同期成長6.70％，創同期次高。