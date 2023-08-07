華新7月調漲部分不銹鋼盤價、電力線纜7月營收係依6月銅均價8,386.23美元、年減7.16％計算，一消一長，7月合併營收151.87億元，比去年同期微幅增加0.43％，改寫同期第三高；上半年合併營收1,153.38億元，比去年同期成長6.70％，創同期次高。
華新麗華前七月營收 改寫同期次高
華新7日公布，自結7月及前七月合併營收雙雙優於去年同期，7月合併營收創同期第三高、前七月合併營收改寫同期次高。
華新7日公布，自結7月及前七月合併營收雙雙優於去年同期，7月合併營收創同期第三高、前七月合併營收改寫同期次高。
華新7月調漲部分不銹鋼盤價、電力線纜7月營收係依6月銅均價8,386.23美元、年減7.16％計算，一消一長，7月合併營收151.87億元，比去年同期微幅增加0.43％，改寫同期第三高；上半年合併營收1,153.38億元，比去年同期成長6.70％，創同期次高。
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