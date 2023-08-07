取自賴清德臉書

副總統賴清德今天選在父親節前夕，與來自不同背景的多元家庭分享育兒的酸甜苦辣。他說，台灣2019年通過同性婚姻合法化，這從來不是彩虹平權的終點。今年我們將遺漏的拼圖逐步拼起，讓同性伴侶可共同收養小孩。也期待在這塊充滿愛與自由的土地上，所有家庭都能自在地生活，所有孩子都能快樂地成長。

賴清德在臉書表示，作為家長，陪伴孩子們成長的過程，都是他甜蜜的記憶，但隨著工作逐漸忙碌，陪伴孩子的時間也隨之變少，有時在他們生病、難過時，他卻無法第一時間在他們身邊陪伴，讓他不禁感到虧欠，「然而，看著他們享受成長的喜悅，仍讓我充滿感動與驕傲」。

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在父親節前夕，他與民進黨性別平等事務部主任李晏榕前往信誼小太陽親子館，一起和來自不同背景的多元家庭分享育兒的酸甜苦辣。

賴清德指出，在台灣，有些家庭是爸爸和媽媽、有些是爸爸或媽媽、有些則是兩個爸爸或兩個媽媽，但他相信，不論是什麼樣的組成，愛護家庭、守護家人的心都是一樣的。

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他說，現場看到孩子跑跑跳跳、活力滿滿的樣子，不禁讓他想到，「這份光景不就是民進黨成立的初衷嗎？」我們努力推動教保公共化、0到6歲國家一起養、 增加育嬰留職停薪津貼補助等政策，就是為了讓國人能夠無後顧之憂地生兒育女、成家立業，讓我們的下一代，能快樂平安地長大。

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台灣在2019年通過同性婚姻合法化，但賴清德表示，我們也知道，同婚合法化從來都不是彩虹平權的終點。今年5月， 《748施行法》修正案三讀通過，我們將遺漏的拼圖逐步拼起，讓同性伴侶可以共同收養小孩，讓所有真正相愛的人，都能共組家庭、把愛傳遞給下一代。

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他相信，不論何種家庭，孩子們陽光般笑容都一樣燦爛。台灣社會的多元與包容，透過溝通與對話，一定能讓彼此互相理解、尊重。「我也期待，在這塊充滿愛與自由的土地上，所有家庭都能自在地生活，所有孩子都能快樂地成長」。