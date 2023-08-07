前台北縣刑警隊小隊長林安順1997年查緝毒品時遭槍擊殉職，但67歲的遺孀王女士卻遭25歲的小兒子家暴。王女因不堪屢遭小兒子毆打，6日凌晨至新北市海山警分局新海派出所聲請保護令，詎料，晚間11時許小兒子又再對母親施暴，家屬向警方報案，警方將林子帶回偵訊，依傷害等罪嫌移送新北地檢署，檢察官擔心林男再度對母親施暴，7日複訊後以有反覆實施犯罪之虞，聲請羈押，但未禁見。法官深夜裁定林男收押。

據了解，林男有毒品、傷害等前科，疑因長期吸毒緣故，導致性情暴躁，不僅在外逞凶鬥狠，回家後又動輒對老母親拳打腳踢，王女不堪長期被毆打，6日凌晨至警局聲請保護令，豈料，林男得知後不但不知收斂，竟又對母親施暴，甚至揚言「要每天凌虐」。

家屬認為林男已無可救藥，帶王女至醫院驗傷，王女頸部、臉部擦傷，左眼瘀青，右眼結膜出血，驗傷後前往派出所報案。警方獲報隨即至王女住處將林男帶回，偵訊後將依傷害罪嫌送辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！