美雅家具2015年透過產官學三方面的合作，正式轉型為觀光工廠。（張毓翎攝）

業者提供40多種木製文創商品，讓遊客DIY體驗。（張毓翎攝）

隨著疫情趨緩，旅遊潮回溫，今年就有不少學校、社區、家庭安排觀光工廠之旅。（張毓翎攝）

美雅家具展場中包含木頭奧祕、品牌故事等設計，都注入了施心怡（中）的創意。（張毓翎攝）

台南白河超過40年歷史的美雅家具，近年轉型成立觀光工廠，適逢暑假期間，吸引不少遊客參訪，業者突發奇想設置的「椅子牆」，展示歷年做過的椅子，原本只是想紀念一路以來的發展，沒想到意外暴紅，許多人入園指定要找這一面牆拍照。

美雅家具2015年透過產官學三方面的合作，正式轉型為觀光工廠，期許讓大眾了解傳統產業的珍貴與重要，如今提供40多種木製文創商品，讓遊客DIY體驗，也能藉此寓教於樂，使孩子了解木工師磨製木頭的辛苦。

美雅家具董事長特助施心怡是創辦人施天慶的女兒，大學讀地理系，原計畫當老師，但看到父母為工廠經營奔波，決定回到自家經營的工廠幫忙，觀光工廠展場中包含木頭奧祕、品牌故事等設計，都注入了她的創意。

施心怡表示，隨著疫情趨緩，旅遊潮回溫，今年就有不少學校、社區、家庭安排觀光工廠之旅，他們也以導覽解說、手作DIY、具特色的產品、餐點來吸引目光。

而其中，展場內一面工業風的椅子牆，呈現公司歷年生產的椅子，包含1980年開山始祖「海草椅」、1985東方不敗「7208單人椅」等，每張椅子都有它的生產歷史、特色，意外成為大家很喜歡的網美牆，為觀光工廠帶來不少人潮。