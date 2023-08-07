成都世大運羽球混雙銀牌李芳至（左）、鄧淳薰。（大專體總提供）

羽球女將李佳馨在世大運兩度獲得混雙金牌，算是大賽經驗豐富，不過成都世大運混雙金牌到手後，她坦言還是有壓力。

「賽前有想到自己要爭取我在世大運羽球混雙第2面金牌，其實壓力蠻大的。」李佳馨說，「但有這壓力後，我提醒自己不要想太多、盡力就好該做的事，如果做好了還是輸球，回去在繼續練。」

由於混雙對手是自己女雙搭擋鄧淳薰，李佳馨表示賽前和混雙搭檔葉宏蔚就是針對對手各自優點、場上習慣去準備，看要注意什麼球，並且把分工做好。

由於世大運參賽年齡限制，這是26歲的李佳馨最後一次打世大運，23歲的葉宏蔚則不確定，他笑著說：「因為本屆是因為延期兩年才把參賽最高年齡從25歲放寬到27歲，不確定下屆會不會再調整參賽年齡，所以這可能是我第一次也是最後一次世大運，可以在混合團體、混雙獲得兩金也足夠了，加上團體賽金牌戰沒有輸掉兩點，這趟旅程算是完美結束。」

平常以女雙為主的鄧淳薰，很開心世大運第一次和學長李芳至搭擋混雙就打到冠亞軍戰，兩人也坦言沒想到可以走到最後這一關，從一開始在場上輪轉、跑位會撞在一起，經過每一場修正，鄧淳薰吸收李芳至分享的經驗，在場上享受比賽，對於混雙銀牌也心滿意足。

25歲的李芳至坦言這也是自己第一次跟最後一次世大運之旅，對於混合團體金牌、混雙銀牌、男雙和柏禮維取得銅牌，個人金銀銅都有，他回應：「自己年紀也不小，現在能在場上比賽很幸福，成績能打多前面就盡量打，把握每場比賽再拚一下、挑戰自己。」