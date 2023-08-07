中華民國工商建設研究會，今為國民黨總統參選人侯友宜成立工商業界後援會，工商建研會理事長江溫良送上好彩頭和粽子，侯友宜致詞時砲火猛烈痛批，台灣的團結不能是故意抹黑、造謠、惡的循環，自己做了40幾年公職，結果不到2個月好像變了一個人，民進黨用烏龍的餵藥案手段拉低別人，製造仇恨感，這不是做人該做的事。

侯友宜表示，做為一個爸爸，他不希望下一代越來越辛苦、甚至面臨戰爭危險，國民黨執政時，做得到台海安定、國家安全，民進黨七年多執政，卻讓台灣變成最危險的地方。侯友宜認為，這是因為民進黨的政策沒有考慮國家安全，也沒有考慮到安居樂業。他強調，沒有「安」，什麼都不必談。

侯友宜批評，自己從事公職40年，卻在參選總統的短短2個月，好像變了一個人，不好的可以批評，但不能造謠抹黑，民進黨用烏龍的餵藥案手段拉低別人，製造仇恨感，這不是做人該做的事。他強調，民進黨施政過程中多少弊案叢生，該查就要查清楚，包括im.B詐騙案、高端疫苗採購案等，「讓我來查清楚還人民公道。」

江溫良則說，可以去網路搜尋，侯友宜做警察幾十年，幾乎沒有負面新聞。他表示，自己是侯友宜嘉義高中的學長，知道侯友宜從來不譁眾取寵、巧言令色，一步一腳印，所以呼籲大家一步一腳印，把票投進去，支持侯友宜。

國民黨主席朱立倫表示，看了侯友宜最新的形象影片，是關公主題，關聖帝君忠義的精神，就像侯友宜永遠忠於中華民國、忠於台灣這塊土地，往後也會強力守護每位民眾，「支持侯友宜就是支持公平正義、支持國民的未來！」

今日後援會成立大會，國民黨立委參選人李彥秀、洪孟楷、蔣欣璋、張智倫、林金結，台北市議員詹為元、柳采葳，以及前立委童惠珍都到場，眾人高呼「全壘打」口號，希望侯友宜當選、國民黨國會席次過半。