歡慶11週年，山里日料推出「山里會錫」會席料理，盛裝食物的器皿幾乎都是錫器打造的。（大倉久和大飯店提供）

8月31日前，歐風館自助餐廳推出「FUN暑假限定」優惠，享用午餐、下午茶、晚餐可享8折優惠。（大倉久和大飯店提供）

飯店推出週年祭住房專案，雙人入住菁英客房一晚，含歐風館自助式早餐2客，每晚4599元起。（大倉久和大飯店提供）

週年慶搶便宜，開幕至今已邁入第11個年頭，充滿日系風韻的「大倉久和大飯店」，8月份正式迎來第11次的週年慶，飯店串連住房與餐飲推出「週年慶優惠」回饋粉絲，包括餐飲滿3000送3000元、一泊一食下殺24折，讓民眾用超值的價格享受日式精緻的餐飲與住宿服務。

攜手日本百年鑄造「能作」 打造罕見「錫の饗宴」

大倉久和從7月份就開始為週年慶暖身，特別與日本知名百年鑄造品牌「能作NOUSAKU」合作，攜手打造期間限定「錫の饗宴」特企，可品嘗到兼具味覺及視覺雙重饗宴的「山里會錫」會席料理，8道菜色皆罕見地以錫器盛裝，創造奇特的餐飲體驗，用餐再贈限量的聯名筷架組。

山里日本料理餐廳內還特別規劃「山里錫禮」展覽，於8月19、20日分別推出和菓子手作與清酒品嘗的互動體驗活動，讓民眾可藉由手作互動更了解純錫美學，也為飯店11週年慶揭開序幕。

三廳同慶滿3000送3000 歐風館暑假限定享8折

飯店內的歐風館自助餐廳、桃花林中華料理與山里日本料理餐廳，聯合推出限時優惠，8月15日前於餐廳消費，優惠折扣後金額滿3000元，即可獲贈3張千元折抵券，可於下次消費時使用。此外，即日起至8月31日，歐風館自助餐廳推出「FUN暑假限定」優惠，享用午餐、下午茶、晚餐可享8折優惠，需加原價1成服務費，不少老客人直呼真的太划算。

感謝祭住房專案下殺24折 雙人一泊一食免5000元

飯店因應11週年，推出週年祭住房專案，即日起至9月30日，雙人入住菁英客房一晚，含自助式早餐2客，還能享受健身房、頂樓露天溫水游泳池、SPA與三溫暖等設施，盡享極致舒適的住宿氛圍，每晚4599元起，是原價的24折。

下載APP免費加入會員 累點兌點享吃喝玩樂優惠

為了回饋長久支持品牌的客人，飯店特別推出「久和會員」制，透過app下載即能免費加入，於飯店消費就能累積點數，1元等於1點。「久和會員」除了將不定期享有各式優惠禮遇外，還有點數兌換，透過與不同品牌的合作，讓會員利用點數兌換囊括食衣住行育樂的全方位禮遇。

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