新纖上半年的每股稅後純益0.15元；儒鴻EPS 8.09元。

受客戶庫存仍未去化完、需求低迷影響，聚酯、加工絲、尼龍等化纖紡品價格不振，加上台幣重貶，匯兌利益較去年同期減少，讓新纖上半年的獲利大幅衰退。

新纖指出，以目前客戶需求反映，下半年的訂單能見度應會比上半年好。而全球品牌服飾廠的財報預測也都朝正向走，因此，市場評估，下半年的景氣應會比上半年溫和回升，這對新纖下半年的營收獲利都是正面的。

儒鴻指出，今年上半年獲利衰退，就是客戶調庫存，訂單減少，出貨影響營收衰退，直接讓獲利衰退。另外，今年上半年的匯兌利益也比去年同期少，這也是原因。

不過，儒鴻指出，雖然整體獲利衰退，但營業毛利率在原物料價格下跌、成衣外包量減少，自產率提升、加上布內轉量增加，因此，上半年的營業毛利率29.89％，比去年同期還提升了近2.5個百分點。

依手中訂單能見度看，儒鴻指出，許多客戶需求已見回升、訂單動能比上半年強，預期下半年的營收獲利會比上半年有明顯的成長。

手中布的訂單已確定回升，而成衣部分也預期可逐季增溫，儒鴻指出，下半年的營收獲利應可逐季成長，第四季會是今年營運的高峰。