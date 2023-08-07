審計部日前公布報告，指政府近年編列多筆特別預算，截至2022年底，債務未償還餘額達5兆6997億餘元，引起各界檢討民進黨的財政紀律。國民黨台北市議員鍾沛君指出，總統蔡英文說自己沒有債留子孫，是選擇性地揭露對自己有利的事實，喊「還債6700億元，債務只增加4474億元」。避諱的是若計入特別預算，賸餘馬上變成餘絀赤字，光2022年就高達-4386.86億元。直批中央政府總預算超徵的，還不夠填特別預算的洞！

鍾沛君今(7日)在臉書發文質疑，民進黨政府前瞻預算分配不均，獨厚高雄市，再加上中央專案補助，要5毛給500元，81億元整修前鎮漁港，引起全民關注民進黨政府怎麼用錢。結果蔡英文竟然睜眼說瞎話，說自己沒有債留子孫，反批前總統馬英九任內國債暴增。但蔡英文與民進黨，用的又是詐騙話術，只選擇性地揭露對自己有利的事實，關鍵字就是：特別預算。

鍾沛君指出，蔡英文與民進黨話術的基礎，是所謂「中央政府總預算」，在過去7年間，除了2016年差短442億元，其餘6年都有賸餘，2022年甚至賸餘4993億元，所以才會發還6000元給民眾。於是到了綠營口中，就變成民進黨執政「還債6700億元，債務只增加4474億元」的宣傳口號。

鍾沛君強調，問題是，中央政府總預算，帳確實做得漂亮，蔡總統與民進黨避諱的，是從2016年政黨輪替以來，民進黨年年都編特別預算，總計編了14案！如果把中央政府總預算，計入當年度特別預算，賸餘，馬上變成餘絀：光是2020年一年，就餘絀-2761.98億元。2021年，餘絀-1422.14億元。2022年，餘絀高達-4386.86億元。2023年，餘絀-3753.86億元。

鍾沛君提到，以上數字，來自於立法院預算中心112年度中央政府總預算案整體評估報告，換句話說，中央政府總預算超徵的，還不夠填特別預算的洞！總計這七年多來，各項特別預算總計編了超過2兆元，甚至已經匡列到蔡總統卸任後的2025年！結果選舉到了，民進黨竟然還好意思說嘴財政紀律，睜眼說瞎話，絕口不提特別預算，只說中央政府總預算有賸餘，自己好會「持家」。她直批「這是什麼狀況？這就是政治詐騙！」