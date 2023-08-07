蔡英文總統5日至新北市板橋接雲寺、慈惠宮參拜，致詞時強調自己沒有債留子孫，而前總統馬英九還有前前任總統8年執政留下來的債務，大概增加1兆4000億到1兆7000億。對此，前立委郭正亮7日就表示，「這個議題很明顯就是兩大黨的戰役，而且這戰役蠻大的，因為蔡英文已經當七年了，所以蔡英文知道如果這場她敗了，她就完蛋了，這個是對她這兩任的定位，侯友宜可以整個做出承諾，做出大對比」，引發討論。

郭正亮7日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「這個議題很明顯就是兩大黨的戰役，而且這戰役蠻大的，因為各個縣市都有，而且蔡英文不只是前瞻預算，像那個高雄漁港也是特別預算，都不能用漁業署來編公務預算，就要特別把它獨立出來，搞一個漁港改建特別預算，然後獨惠前鎮跟梧棲，就這樣的搞法，根本就把預算法放在旁邊，所以還好意思出來開記者會，出來打一打馬英九就跑了」。

郭正亮更直言，「而且這也會牽涉到侯友宜的承諾，比如他要不要做個大動作，侯友宜跟國民黨的立委候選人，聯合提出一個承諾，以後我們盡量不要編特別預算，都編在政府預算裡面，這也是一種負責任的承諾」，郭正亮認為，這樣可以對比蔡英文亂搞把國家財政搞亂，都用特別預算，這也是一種姿態。

最後郭正亮強調，「這個是大戰爭，而且是總結，因為蔡英文已經當七年了，所以蔡英文知道如果這場她敗了，她就完蛋了，這個是對她這兩任的定位，這是很大的戰役，蔡英文收效甚微，擺明就是雙標不公平，侯友宜可以整個做出承諾，做出大對比」。