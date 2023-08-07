國泰金控與PaGamO連續四年攜手舉辦的「2023國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競決賽」，今年度新增「校際爭霸組」賽制，讓老師成為學生最強隊友，攜手並肩站在反毒陣線上，為學校贏得光榮；本屆賽事吸引全台共1560所學校、1萬2847人次投入競爭英雄寶座，最終由新北市文德國小「撐傘唱歌」拿下冠軍。

決賽當日國泰金控及多家子公司主管、PaGamO線上遊戲學習平台創辦人葉丙成教授、國教署學務校安組組長葉信村一同親臨現場，展現對下一代教育的關注，同時分享如何將反毒知識理念深入台灣學子們的心中。

「國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」舉辦至今已邁入第四年，睽違兩年重返電競決賽現場，藉由三種不同賽制─「共學組」、「學生組」及今年全新增設的「校園爭霸組」，讓學童培養團隊合作能力，和家長老師聯手破關，一同爭奪冠軍榮耀，並在校園同儕間、師生間、乃至源頭教育家庭間，建構全面的反毒防護網。

歷經1日激烈的答題與戰略鬥智後，各組別的冠軍誕生，冠軍成員可獲得由全球資通訊領導品牌宏碁Acer所提供的筆記型電腦。賽後，校際爭霸組冠軍隊伍——「撐傘唱歌」分享如何從僅3％取勝的激烈競爭中突破重圍，同學與老師激動地喊道：「保持平常心的我們，真的沒想到我們會拿到第一名，適時幫隊友補水球、團隊溝通是我們拿下勝利的關鍵。」

反毒英雄爭霸賽結合「毒品防治認知」和「學科知識」，透過擴張王國版圖與捍衛領土的戰略遊戲，激發學子們對反毒教育的熱情，學習運用策略性思維擊敗對手，找到通往勝利之鑰。

今年賽事吸引近1.3萬人報名，校際爭霸組來自北中南三區共有189組隊伍參與，努力為校爭取最高榮譽；為了鞏固反毒知識，PaGamO也從數據的角度揭密自初賽開始，參賽者經常誤解的反毒資訊盲點，期望家長、老師及學童三方彼此交流學習，挖掘知識真相。

舉例來說，校際爭霸組與共學組經常會答錯的題目有兩類，分別是成年或未成年吸食毒品將面臨的法律問題，以及針對不同毒品可能造成的後遺症，此類型題目答對率僅占4成左右，將情境連結到日常生活當中，理解觸碰毒品產生的危險，進而體會防範的重要性，即是國泰金控與PaGamO施力的要點。

國泰反毒英雄爭霸賽已成為大小朋友們的共同回憶，國泰金控自2019年投入反毒教育，連續四年與PaGamO線上遊戲學習平台攜手合作，學生組累計超過4.2萬人次報名挑戰。

對此，PaGamO創辦人葉丙成教授指出，此競賽每年吸引超過萬名學童熱烈參與，從答題正確率連年持續提升的情況下，更驗證遊戲化競賽模式提升防治毒品知識的成效。「我們要持續將這效應拓展到學童反毒教育的各面向利害關係人，讓反毒的理念傳遞到社會的各個角落」。