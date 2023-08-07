游顥陪縣長許淑華到信義鄉勘災，呼籲中央「救災不分藍綠」。南投縣議員游顥提供

行政院長陳建仁暗酸南投縣長許淑華「未超前防災布署，導致救災困難」說法，也提前讓明年南投縣立委選戰出現煙硝味。今天陪同許淑華到信義鄉勘災的國民黨南投縣議員游顥就替許淑華抱不平，批當初氣象預告時雖未將南投列入警戒區，南投縣相關人員仍提前進駐災區待命，陳院長所言對地方防災人員太不公平，喊話陳建仁「救災應該不分藍綠！」

將代表國民黨出征明年南投縣立委選戰的現任市議員游顥，今天跟著縣長許淑華前往信義鄉勘查災情，力挺許淑華「災前超前部屬，災後勇於救災」的魄力。

游顥說，杜蘇芮與卡努颱風接連來襲，兩風災來之前，縣長許淑華早已要求相關救災單位人力物力提前進駐容易致災的仁愛與信義等區，事實上中央氣象局災前並未將南投列入警戒區，但縣長仍本著過去地方防災救災經驗，第一時間早已要求廠商提前進駐現場待命。

游顥認為，陳院長或許不一定了解地方，不一定可為地方救災下指導棋，但他希望「救災不分藍綠」，中央盡速補助仁愛跟信義鄉的農損跟災損，讓災民盡快恢復正常生活，才是當前最重要的事。