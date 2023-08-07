烏克蘭遭到俄羅斯侵略以來，加速了國家認同過程，也就是「去蘇聯化、去俄羅斯化」的工作。該國巨大的不鏽鋼雕像「祖國之母」(Mother Ukraine Monument,也稱烏克蘭母親)，原本盾牌上的鐮刀錘子徽，現在改成了三叉戟國徽，象徵烏克蘭與蘇聯時代永久切割。

半島電視台(Aljazeera)報導，這座61公尺高的祖國之母巨像，模樣是一名無所畏懼的女戰士，手持劍和盾牌。她建於1979年，是是蘇聯總書記布里茲涅夫時期的工程，屬於國家二戰博物館大型建築群的一部分，矗立在基輔第聶伯河右岸，向東面朝莫斯科。

祖國之母於1981年完工，布里茲涅夫在當年特別前來揭幕，是他執政晚期最後的公開活動之一。

烏克蘭母親巨像高達61公尺，晚間還有燈光投射。(圖/AP)

當年蘇聯耗資900萬盧布，是為了團結烏克蘭人對蘇聯的向心力，因此盾牌上的是代表共產主義的鐮刀鎚子徽；然而烏克蘭在1991年底獨立，並在1992年2月19日表決採用三叉戟(trizub)為新國徽，這使得祖國之母的地位就相尷尬，十幾年來都有拆除與保留的爭議，但因拆除的耗資過大而不做決定。

如今，為了確定烏克蘭的國家團結，決定將盾牌上的徽記給拆除，並換上三叉戟國徽。七月下旬，工人們開始拆除舊徽，但惡劣的天氣和持續的空襲推遲了工作，終於在周末完成舊徽的拆除，並且已安裝國徽。預計在8月24日正式揭幕，那是烏克蘭正式獨立紀念日。

這一改變是烏克蘭長期「去蘇聯化、去俄羅斯」的一部分，先前是拆除蘇聯時期紀念碑，以及和重新命名街道，來紀念烏克蘭藝術家、詩人和士兵，而不是俄羅斯文化人物。

2015 年，大多數蘇聯和共產黨的標誌在烏克蘭被取消，但祖國之母等二戰紀念碑沒有動作，一方面是工程難度較大，而且擔心外界與納粹化做聯想。

不過，烏克蘭人對於拆除祖國之母上的鐮刀鎚子徽有高度共識，根據烏克蘭文化部去年的調查，85%的烏克蘭人支持拆除鐮刀鎚子徽。因為對許多烏克蘭人來說，蘇聯時期是個黑暗時代，是俄羅斯帝國主義、烏克蘭語遭到壓迫和大饑荒的代名詞。烏克蘭大饑荒是史達林時期的一場人為飢荒，導致數百萬烏克蘭人死亡，現已被烏克蘭視為種族滅絕行為，並獲得歐洲議會和美國的承認。

烏克蘭國家二戰博物館的網站稱：「蘇聯徽章是摧毀了數百萬人極權主義政權的象徵，我們該結束所謂的『後蘇聯時期烏克蘭』，以後就是主權獨立、自由的烏克蘭。」