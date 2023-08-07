美國海軍今天宣布，3000多名美軍人員已搭乘2艘軍艦抵達紅海。這是伊朗扣押油輪後，美軍在波斯灣增加部署行動的一環。

法新社報導，司令部設於巴林的美國海軍第五艦隊（US Fifth Fleet）透過聲明指出，美國海軍和陸戰隊已在這次預先宣布的部署行動中穿過蘇伊士運河（Suez Canal）並進入紅海。

聲明還稱，美軍人員分別搭乘兩棲突擊艦「巴丹號」（USS Bataan）和船塢登陸艦「卡特霍爾」號（USS Carter Hall）抵達紅海，為第五艦隊增添更多行動「彈性和海上能力」。

美國軍方表示，在過去2年裡，伊朗已在該地區扣押或試圖控制近20艘懸掛外國國旗的船隻。

第五艦隊發言人霍金斯（Tim Hawkins）告訴法新社，「這些部隊為我們的工作增添不少行動彈性和海上能力…以嚇阻破壞穩定的活動，並緩和因伊朗騷擾和扣押商船而造成的地區緊張局勢。」

進行此次部署之前，華府表示美軍於7月5日兩度阻止伊朗在阿曼附近國際水域扣押商用油輪。

美國上月也宣布將在中東部署1艘驅逐艦、多架F-35和F-16戰機，以及兩棲戰備小組/陸戰隊遠征分隊，以阻止伊朗扣押波斯灣的船隻。

上週，一名美國官員告訴法新社，華府還準備在穿越波斯灣的商業油輪上部署陸戰隊和海軍人員，以作為額外防禦措施。