卡努風災重創南投縣仁愛鄉多個部落，導致路段坍方、交通中斷，多處斷水斷電，災情嚴峻，新安東京海上產險7日第一時間送暖南投，期待透過讓一份愛牽引更多愛，共同協助災區救援及重建。

新安東京海上產主動關懷了解南投仁愛鄉多個部落民眾需求，於第一時間動員台中轄區員工運送災區民眾急需的礦泉水、泡麵、罐頭等民生物資7日順利送抵當地，期待透過讓一份愛牽引更多愛，共同協助災區救援及重建。

新安東京海上產險表示，該公司自2008年起陸續與南投、花蓮等地的社福團體，合作開辦偏鄉弱勢學童課後輔導班，在過去疫情期間更透過捐贈平板電腦，幫助偏鄉學童進行遠距教學，實現學習不中斷，平時亦能隨時掌握課輔班學童學習狀況，以實質行動展現對偏鄉學童教育的重視與關懷，受惠於偏鄉課後輔導班的學童迄今已累計逾2,000人，近年來更陸續有受扶助學生順利考取大學，並回到課輔班擔任兼職老師，延續這份關愛。

未來，新安東京海上產險將秉持「誠信築基 創造永續 Look Beyond Profit」、「重視客戶 信守承諾 Deliver On Commitments」及「激勵員工 追求卓越 Empower Our People」的核心價值，積極擁抱台灣這塊土地，提供更好的保險服務，協助保戶及社會大眾邁向更美好的未來。