德國「商務日報」（Handelsblatt）今天援引政府消息人士的話報導，全球最大晶片製造商台積電的董事會明天將決定支持在德國東部城市德勒斯登（Dresden）建廠。

根據消息人士，德國政府將提供50億歐元（新台幣1741億元）支持建廠。

德國經濟部拒絕對該報導發表評論。

台積電自2021年以來一直與德國薩克森邦（Saxony）就在德勒斯登興建晶圓廠協商。

消息人士告訴「商務日報」，台積電將攜手博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）和恩智浦（NXP）等成立合資企業，經營該晶圓廠。

根據「商務日報」，在董事會批准後，台積電可以與柏林當局簽署一份融資意向書，將由歐洲聯盟執行委員會（European Commission）做出最終決定。台積電計劃主要利用德勒斯登廠為汽車業生產晶片。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1120807