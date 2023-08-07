另成霖處分大陸成霖實業位於福山工業區員工宿舍，預計今年底前可認列處分利益約新台幣1.45億元，預計EPS貢獻0.36元。

為活化資產及充實營運資金，成霖董事會7日經董事會決議，擬由子公司－深圳成霖實業與深圳市中泰和控股集團有限公司（中泰和）簽訂「宿舍使用權益轉讓協議」，處分大陸成霖實業位於福山工業區員工宿舍（帳列土地使用權與房屋及建築），預計處分價款為人民幣4,000萬元，約新台幣1.76億元，處分利益為人民幣3,300萬元，約新台幣1.45億元。

該交易依合約，預計2023年底前，完成資產移轉，並認列相關處分利益。成霖表示，旗下成霖實業將持續按照規劃，針對未在此次出售範圍的原廠房土地，進行城市更新計畫作業。

成霖承認第二季財報，毛利率創歷史次高， 第二季合併營收46.86億元，營業毛利率 30.02％，優於去年同期24.38％，稅後純益1.67億元，季增290％，也優於去年同期稅後純損10.24億元，EPS0.41元，優於去年同期每股純損2.86元，單季獲利能力，已漸回穩至正常水準。 成霖分析，上半年財報表現佳，主要受惠於庫存去化接近尾聲，運價回穩因素，加上公司強化品牌發展毛利結構優化，逐漸出現成效， 今年下半年營收，雖可能受美國房市及通膨影響，將維持溫和成長態勢，獲利能力則將保持穩健成長。 成霖也持續投入企業的資源與優勢發揮社會正向影響力，從環境、社會與治理（ESG）三大永續面向創造價值，5日成霖舉辦家庭日，由董事長歐陽玄及總經理Todd Talbot等，帶領成霖員工與眷屬，進行恢復環境原生態由我做起，藉由這個機會，推動公民環境教育，實踐環境保護，由成霖做起。