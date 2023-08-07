雙鴻表示，谷底已在今年第二季浮現，下半年的營收有望逐季成長，不僅下半年表現會優於上半年，今年營收拚平去年的機率仍在。
雙鴻Q2毛利率逆勢開高 今年營收拚平去年
靠著產品組合優化的挹注，雙鴻（3324）不甩第二季營收陷入谷底的陰霾，第二季毛利率仍守穩2成大關，以20.63％超越去年同期的20.38％，然因研發和行銷費用可以縮減的空間有限，第二季EPS僅2.78元不敵去年同期的EPS 4.15元，另上半年EPS 6元也落後去年同期的EPS 7.57元。
靠著產品組合優化的挹注，雙鴻（3324）不甩第二季營收陷入谷底的陰霾，第二季毛利率仍守穩2成大關，以20.63％超越去年同期的20.38％，然因研發和行銷費用可以縮減的空間有限，第二季EPS僅2.78元不敵去年同期的EPS 4.15元，另上半年EPS 6元也落後去年同期的EPS 7.57元。
雙鴻表示，谷底已在今年第二季浮現，下半年的營收有望逐季成長，不僅下半年表現會優於上半年，今年營收拚平去年的機率仍在。
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