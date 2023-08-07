自2019年後再度舉辦的佛光盃大學籃球邀請賽7日圓滿落幕，女子組冠軍戰世新大學在總教練「峰哥」何正峰、隊長林妘樺從成都世大運回歸下，將士用命以78比72打敗日本名古屋學院大學，首度奪得佛光盃冠軍；男子組冠軍戰政治大學雖有宋昕澔與吳志鍇合飆53分，可惜84比87飲恨，由中西州大獲得佛光盃男籃冠軍。

率先登場的女子組冠軍賽世新對決名古屋，世新今天等到總教練何正峰與隊長林妘樺的回歸，2人先前都因征戰成都世大運缺席比賽，跟球隊會合後，也讓代理執教練王宣雲鬆一口氣。林妘樺佛光盃就只打冠軍戰，貢獻15分、6籃板，搭配吉芙24分、23籃板，讓名古屋學院吞下賽會首敗，世新獲得隊史首座佛光盃冠軍，吉芙獲得女子組MVP。

剛率領成都世大運中華女籃拿到第4名的何正峰透露，他在帶世大運同時，也沒忘記關心世新比賽，現在女籃確實調整狀態比男籃好，再給世新一點時間，相信狀態會更上層樓。

壓軸好戲男籃冠軍戰，政大打完半場因第2節失誤過多導致落後中西州大15分，下半場「政大高砲塔」吳志鍇甦醒，外線8投5中拿到21分；此戰政大表現最亮眼莫過於轉型當控球後衛的大二球員宋昕澔，全場32分、6助攻與4抄截，一度幫政大在末節反超比分。

中西州大則有隊長桑德斯（Pierre Sanders）28分、5助攻與宋昕澔互別苗頭，在讀秒階段奠定中西州大領先。原有機會逆轉的政大，外籍生杜拉米發生要命失誤，宋昕澔嘗試追平大號3分球未果，以3分差惜敗。

雖然落敗，賽後政大教練陳子威卻給選手們滿滿肯定，他指出，若不是佛光盃，沒有這麼好的對手可以較量，球隊希望轉型成1、3號位的宋昕澔、吳志鍇，都在佛光盃打出超乎預期的水準，隊長莫巴耶冠軍戰21分，也在佛光盃展現領導球隊的企圖心。

男子組MVP由桑德斯拿下，他表示，知道政大很難打，但球隊打從賽前，就打算一路贏到最後，很謝謝教練雷斯利（Justin Leslie）讓球員自由發揮。