國民黨立委參選人羅智強7日接受蔡正元專訪，被問到在舒適圈有沒有得票數的壓力？羅智強笑稱，最近志氣小一點點，只想贏就好了。蔡正元追問「贏是門檻，這樣金溥聰會笑你在舒適圈」，羅幽默回應，「我這輩子被人恥笑蠻多了，哈哈哈，不差這一樁，我只要當有根的浮萍，被笑沒有關係！」

羅智強在前立委蔡正元主持的網路節目《公道之聲》中回憶，這一路上值得感念的人，第一個是馬英九，還有陳長文，第三是網路上的百萬粉絲，這幾年是粉絲在鼓勵。

羅智強表示，馬英九中終究是提攜他的人，而他進入馬團隊是陳長文推薦的，也是他碩士班指導老師。

羅智強也回憶，陳長文老師很嚴格，他讀6年才畢業，也在理律當了陳長文6年的助理。論文題目是「中華民國(或台灣)國際法地位爭議之研究」，「保證不是抄的，否則早就被抓出來鞭屍了」。

羅智強提到， 2008年選戰，金溥聰是文宣組負責人，他是隨行發言人；2012年的選戰，金溥聰是執行長，他是副執行長，金溥聰在那段期間對他有很多的指導。

蔡正元問馬王政爭，羅智強說，2013年馬王政爭以後，他在政治上沒有工作，以寫稿維生，那幾年心情不太好，很鬱卒。

羅智強若有所指地說，曾經有一個非常敬重的前輩說，不要再當無根的浮萍，「我聽進去了」，那位前輩就坐我旁邊！蔡正元懷疑「我有講過這句話？」羅篤定說，最早叫他選大安區立委的就是蔡正元。

蔡正元也關心羅現在選立委的進程如何？在舒適圈有沒有得票數的壓力？羅智強幽默回應，他最近志氣小一點點，只想贏就好了。蔡正元追問「贏是門檻，這樣金溥聰會笑你在舒適圈」，羅智強說，「我這輩子被人恥笑蠻多了，哈哈哈，不差這一樁，我只要當有根的浮萍，被笑沒有關係！」