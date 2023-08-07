普丁從2000年起就以代總統的身分，擔任俄羅斯領導人達到23年，其間曾經擔任實權總理4年。人們普遍預測他將宣布競選第6任總統，但是可能連選舉的形都要省略了。克里姆林宮發言人佩茲科夫(Dmitriy Peskov)在周日表示，普丁總統在明年可以選擇不舉行總統選舉，因為他「顯然將贏得連任」。

親烏克蘭的莫斯科時報(The Moscow Times)報導，佩茲科夫對俄羅斯商業新聞(RBK Group)表示：「儘管選舉是民主制度的必要條件，而且普丁本人也決定舉行選舉，但理論上，他也有可能不舉行選舉。」

「因為普丁繼續連任，已經是顯而易見的事情了。….這不是已經決定的事，而是我的個人觀點。」

《紐約時報》(New York Time)援引佩茲科夫的預測，普丁在明年的總統大選有90% 的勝率，之後，佩茲科夫接受了俄羅斯商業新聞的採訪。

他對紐約時報說：「選舉並不是真正的民主，而是代價高昂的官僚形式主義……普丁總統明年將以超過 90% 的選票再次當選。」

報導刊出後，佩茲科夫說，報導內容被錯誤引用，但他向俄羅斯商業新聞的說法沒什麼差別，只是略為修改成「個人預測」，並且是「基於俄羅斯社會對穩定政局的主流看法。」

理論上，俄羅斯下屆總統選舉應該會在2024年3月17日舉行，目前俄羅斯正進行言論打擊，針對任何「特別軍事行動」的批評，都可能被約談、調查。

俄羅斯的反戰抗議活動被大規模取締，著名的反對派活動人士多數被關押，或是在入獄前就逃往國外。