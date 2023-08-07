面對龐大生活壓力，許多人可能會選擇靠旅行來抒發。一位網友好奇，日本年輕人就算年薪高達79萬元也不敢出門旅行，甚至是去餐廳吃飯，反觀許多台灣年輕人雖然只有年薪36萬元，卻常常吃大餐或是出國旅行。對此，許多人指出，很多年輕人之所以敢大筆花錢，就是因為決定不存錢買房買車，另外還有不少人指出，在日本年薪79萬元新台幣根本只能算是社會底層！

原PO在PTT發文表示，自己常在網路上遇到月薪3萬元的台灣年輕人，談論趁著國定假日出國玩，對這些人來說，每周出門吃個大餐或是小旅行是很正常的生活習慣，不過他卻發現，日本年輕人即使年薪高達79萬元新台幣也不敢出門旅行甚至是去餐廳吃飯，讓他相當疑惑，「怎麼日本年輕人年收入超越台灣年輕人兩倍以上，還不敢出門吃個餐廳或出國旅行啊？有台灣年輕人比日本年輕人更敢花錢進行奢侈消費的八卦嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「付出更多時間也無法增加收入，不玩幹麻」、「不婚不生享受人生，認清現實，看開錯了嗎」、「因為3萬根本存不了錢，不如放飛自我」、「因為存錢也不能幹嘛，為什麼不趕快即時行樂」、「領那一點錢不如趁年輕去玩，反正存一輩子也買不了房」、「我朋友都覺得反正錢這麼少，不如出去玩或養貓養狗」。

另外不少網友指出，由於兩地生活成本不同，日本年薪79萬元新台幣根本不如在台灣年薪36萬元，「年收79萬台幣的日本人也差不多就底層」、「日本年薪高達79萬？三級貧戶欸…」、「只比年收數字根本不準，日本79萬台幣相當於日幣350萬不到，這在日本算很少了，大概跟台灣月薪3萬差不多，就比基本薪資高一點而已，然後日本的稅金醫療保險等等都比台灣高，台灣月薪3萬不用繳所得稅，日本賺再少都要繳，稅後年收直接少20％，租房的話大概佔1/3薪水，還有水電瓦斯電信費交通費都比台灣高，實際能用的錢大概是原始年收直接砍半吧」。