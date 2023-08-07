審計部公布這幾年政府編列多項特別預算以舉債因應，未償還債務餘額5兆6997億元，蔡英文總統及民進黨上下強調「國家債務淨增僅4千多億元」。國民黨財經立委賴士葆指出，蔡政府將特別預算常態化，舉債創20年新高，還大言不慚地顛倒是非，不但不負責任，更不道德。

賴士葆在臉書發文說，這幾天朝野為錢吵翻天，因為審計部最新報告指出，這幾年政府編列多項特別預算以舉債因應，未償還債務餘額5兆6997億元，面對審計部公布鐵證如山的事實，蔡英文總統沒有虛心受教，反而跳到第一線為自己辯解「沒有債留子孫」、「國家債務淨增僅4千多億元」，這個數字來得莫名其妙。凡走過的必留下痕跡，牽拖前朝，逞口舌之快不可能改變舉債的天文數字，運用移山倒海的文字遊戲來誤導民眾，可說是既不道德也不負責。

賴士葆表示，蔡政府不停地內宣這幾年經濟創新高稅收超徵，然而數字會說話，民國105年每人背負國債23.1萬元，到112年7月是25.6萬元，毋庸狡辯國人負債的數字是增加的。

賴士葆指出，蔡政府執政這7年提出13項特別預算金額2.4兆元，舉債金額是2.2兆元。財政部說支出均依《預算法》規定。事實上是蔡政府將特別預算與年度總預算混淆，將特別預算不計入法定舉債上限，來偷渡自己舉債最少，這樣誤導民眾讓蔡政府手上永遠有花不完的錢可供揮霍固樁，高雄市政府整建漁港要3千萬元卻撥給81億元，就是這樣的概念。

另外，財政部說都是立法院審議通過才執行，事實的真相是很多特別預算是透過國會多數暴力輾壓通過，在野黨流血、流淚的抗爭無效，甚至蔡政府的大法官也裁定合憲。

賴士葆強調，蔡政府把特別預算常態化是最要不得的，舉債創20年新高還說沒有債留子孫，被譏諷「債留曾孫」一點都不冤枉，道地破壞財政紀律卻矢口否認，還自豪是過去三任政府還債最多、留債最少，這樣大言不慚地顛倒是非，認定民眾是愚昧無知嗎？