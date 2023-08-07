展望後市，法人指出第三季雲端市場需求將持續修正，原因包括雲端客戶仍在去化庫存階段，AI Server造成預算排擠效應等，需求不如年初樂觀預期。另外從目前設計主流來看，AI伺服器BMC用量目前少於3顆，信驊整體營運仍被一般伺服器左右。
不過長期而言，隨著時間的推移，一般伺服器仍將成長，AI server建置初期主要將用於訓練，後續依舊有基礎建設(Infra)／儲存／一般計算需求，產業年複合成長率至少仍有3-5％成長。
伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊（5274）7日公布第二季財報，由於受到AI伺服器資本支出之排擠，雲端服務（CSP）業者皆下修通用型伺服器資本支出，第二季合併營收達6.8億元，季增1.64％，年減52.29％，稅後純益2.4億元，季增29.01％，年減57.28％，每股稅後盈餘（EPS）6.37元，累計上半年達11.3元。
展望後市，法人指出第三季雲端市場需求將持續修正，原因包括雲端客戶仍在去化庫存階段，AI Server造成預算排擠效應等，需求不如年初樂觀預期。另外從目前設計主流來看，AI伺服器BMC用量目前少於3顆，信驊整體營運仍被一般伺服器左右。
不過長期而言，隨著時間的推移，一般伺服器仍將成長，AI server建置初期主要將用於訓練，後續依舊有基礎建設(Infra)／儲存／一般計算需求，產業年複合成長率至少仍有3-5％成長。
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