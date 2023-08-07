根據美國研究機構最新發表的預測指出，未來2至5年內中國最很可能在8個海外地點建成海軍基地。知名智庫蘭德公司也表示，隨著中國大陸「一帶一路」政策的推進，只要中國大陸下定決心，將可以在未來20年內發展出全球海軍基地網絡，並與美國相抗衡。對此，前立委郭正亮7日就表示，「8個喔，美國800個欸，這不可能追上的，不可能的」，引發討論。

郭正亮7日在政論節目《大新聞大報卦》中表示，「8個喔，美國800個欸，這不可能追上的，不可能嘛」，郭正亮強調，「中國大陸不像美國，美國是二戰的勝利國，他在全世界的佈局很多地方都是因為打勝仗留下來的基地，比如你打贏義大利，艦隊就放在義大利，直布羅陀海峽，英國交給美國，這很多都是歷史造成的」。

郭正亮最後更說，「美國現在最大的困境就是到了任何地方都在談軍事，人家大部分的國家都對這個沒有興趣，我不想作戰，比如說中東就非常明顯，美國去大概就是盤點一下，阿拉伯半島上面有多少軍事基地，然後再問問看有沒有人要打你，事後去對帳，很多國家就會發現被美國呼弄」。