賴清德過去曾為兒子洗澡，畫面溫馨。（賴清德競選辦公室提供）

明天就是父親節，民進黨總統候選人賴清德今晚在臉書和IG發布《爸爸們的真情告白》短片，並自曝初為人父時的年輕模樣，包含他幫兒子洗澡與被兩個兒子當馬騎的玩耍照片，展現慈愛一面。賴清德感性指出，過去當醫生時常常收到病人的感謝，但收到小孩親自寫的卡片是不一樣的感動，其實對他來說，只要孩子平平安安，就是最棒的父親節禮物了，祝福天下的父親「父親節快樂！」

影片中賴清德也邀請4位已為人父的立委候選人與自己錄製對家人的告白，分別為台中第六選區的江肇國、新竹縣第二選區的曾聖凱、高雄市第六選區的趙天麟，以及桃園市第一選區的鄭運鵬。

有科技奶爸之稱的曾聖凱在影片中分享，自己當爸爸後最常偷偷擔心的是，「女兒今天過得開心嗎？」女兒是他的小寶貝，雖然女兒常鑽到懷裡跟他說「今天不開心」，卻又自顧自地吱吱喳喳，說了很多在學校發生好玩的事，然後又大笑起來，這就是女兒撒嬌的方式。

江肇國說，第一次收到父親節卡片時，感動的程度超乎想像，眼淚差一點都藏不住。以前年輕的時候，都是自己寫卡片給身邊的人，未曾想過自己收到兒子童言童語寫的卡片，竟然會是這麼的感動。

育有三個孩子的趙天麟提到，有一年父親節，太太和孩子們買了一台按摩椅給他，那是家裡使用率最高的器材。而孩子們對於未來還沒有定見，他便給孩子更大的空間，因為親子關係是他最在意的美好。

熱愛動漫的鄭運鵬表示，自己會跟小孩一起看漫畫、打電動，是互相了解的好夥伴，希望成為小孩遇到問題時，願意向他尋求幫助的爸爸，這代表他們不只是父子、父女的關係，更是彼此最好的朋友。