華人武打巨星李小龍年少拜葉問為師，後主演《精武門》、《猛龍過江》、《龍爭虎鬥》等等電影，在好萊塢打響名號，成為武術的經典代表人物，今年正好是他逝世的50周年，傳出他過去的舊愛、女星莎朗法雷爾（Sharon Farrell）今年5月在醫院辭世，享壽82歲，兩人過去的戀情不免再度被檢視。

好萊塢女星莎朗法雷爾從小學習芭蕾舞，18歲開始拍電影，她演過的電影多達24部，有《流氓好漢》、《特技殺人狂》、《醜聞喋血》、《突變怪嬰》、《濃情威尼斯》等等，後來她在不少電視劇中客串，2014年後她再也沒現身螢光幕前。莎朗法雷爾的感情經歷豐富，與第一任丈夫演員安德魯普林（Andrew Prine）結婚一個多月就離婚了，後來她嫁給演員約翰博耶（John F. Boyer），並生下兒子錢斯博耶（Chance Boyer），不過生產過程中她產生血栓，導致心跳驟停4分鐘，也因此產生嚴重腦損傷，朋友史提夫麥昆（Steve McQueen）建議她瞞住病情，莎朗法雷爾照做後持續穩定工作。

RIP Actress Sharon Farrell (1940-2023) pic.twitter.com/6C9ezZzPc4 — Ricardo (@Dutchfan33) August 6, 2023

根據《每日郵報》報導，莎朗法雷爾表示非常愛李小龍，解讀與李小龍和史提夫麥昆的三角關係：「史提夫非常成功，他是我的保護者，我對史提夫只有慾望，但李小龍是我一生摯愛。」當時李小龍得知莎朗法雷爾和史提夫麥昆在密西西比州拍電影，於是他偷偷抵達片場，從身後摀住莎朗法雷爾的嘴巴問：「為什麼不回我電話？妳以為我沒辦法找到妳嗎？」接著兩人進入她的拖車內親熱，之後莎朗法雷爾表示已經和史提夫麥昆交往「我只是利用他來忘掉你，我們不能再這樣了，我很抱歉。」而當時李小龍還是史提夫麥昆的武術教練，後來莎朗法雷爾沒有繼續和兩人糾纏，轉嫁男星約翰博耶。