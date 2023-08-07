俄羅斯和中國海軍編隊計11艘軍艦上週出現在阿拉斯加海岸附近，根據《華爾街日報》報導，這似乎是接近美國海岸的最大海上編隊。美國國防部表示，班福特號、馬侃號、鍾雲號及芬恩號等4艘柏克級驅逐艦進行監控。呂禮詩今(7日)在《盧秀芳辣晚報》節目表示，過去美國一直在喊自由航行，現在中國大陸自由航行到阿拉斯加，美國受得了嗎？075型兩棲攻擊艦廣西艦若真逼近，在阿拉斯加沒有鋼鐵島嶼的美國要緊張了。

「不要小看這件事！」呂禮詩今(7日)也在臉書發文指出，這代表著解放軍艦隊也開始對美國進行「抵近偵察」（close-in reconnaissance），且每年的8、9月是北極海最適合航行的時間。另美軍此次慎重的派出4艘柏克級驅逐艦，不會是因為編隊中的075型兩棲攻擊艦「廣西號」吧？

「這一次的狀況，誰先預知的？對不起，就是小艦長預知的！」呂禮詩表示，自己7月30日在T台《新聞大白話》節目就拿圖解說，去年9月解放軍就走了一趟白令海。今年呢？結果就出事了！這一次就是在阿留申群島附近。而上一次也就是去年9月，解放軍跟俄羅斯軍艦在阿留申群島西邊的基斯卡島北方約70海浬的位置。但這也還不是第一次，第一次是在2015年，都已經進入阿拉斯加12海浬，是《華爾街日報》所公布的。

呂禮詩強調，美國一直在喊所謂的自由航行，現在好了，中國大陸現在進入到阿拉斯加，也來做航行自由行動，你受得了嗎？這一次派了4艘神盾級的艦艇，為什麼？大家來算數，之前在日本海一共有幾艘編隊？7艘。那為什麼現在變成11艘了？那4艘是哪來的？不要忘了，廣西艦的075型兩棲攻擊艦，從7月穿出日本大隅海峽之後，不見了！去哪裡了？是不是來這裡會合了？我們目前還沒有看到美軍拿出來的照片。

呂禮詩直言，如果真的是075型兩棲攻擊艦廣西艦接近到阿拉斯加的話，美國真的要好好緊張了。因為雖然你在阿拉斯加附近也有駐軍，雖然也有飛彈基地，可是你沒有鋼鐵島嶼！