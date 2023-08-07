迎接暑假消費旺季，日本銷量第一眼鏡品牌JINS再展新店，同步進駐全聯福利中心台南新營金華店及雲林斗六鎮南店，持續朝開發更多地方商圈門市願景邁進，同時為落實SDGs目標，兩間新門市店裝80％皆使用循環再生材料。

JINS首次進駐，主要考量全聯福利中心全台據點已接近1,200間，超市通路佔比超過一半，深入各縣市鄉里，便利性高，符合JINS朝衛星城市、區域店發展，以及縮短與顧客距離的目標。

此外，全聯為民眾採購日常用品的重要通路，相對於百貨商場，消費頻率更高，而眼鏡同樣也是生活必需品之一，JINS進駐後，可望補足驗光、配鏡缺口，以台南顧客來說，以往想到JINS門市配鏡，只能南下台南市或北上嘉義，如今JINS台南新營店開幕，距離新營車站僅2公里，對當地人、遊客都非常便利，同時為了打造更寬敞舒適的消費環境，不但驗光室、等待休息區空間更大，取件櫃台也多了座椅可稍作休息。並考量鄰近醫院，門市增加走道寬度，方便使用輔具的民眾，動線規劃更親民便利。

JINS雲林斗六店鄰近雲林科技大學，學生客群比例高，店裝走明亮簡約風格，眼鏡陳列區域較集中，每一個展示櫃皆配有鏡子，方便快速挑選試戴，滿足年輕族群購物特性，而與台南新營店一樣裝潢材料80％以上，使用循環再生材料。