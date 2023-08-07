民進黨總統參選人賴清德在今晚播出的電視節目「鄭知道了」專訪中指出，自己不願接受「台獨金孫」的標籤，因為政治上只有政治金童，沒有台獨金孫，大家都是台灣小孩，自己是最小的小孩，不可能是金孫；他也解釋務實台獨工作者的定義，強調台灣不屬於中華人民共和國，工作者的使命就是守護台灣。

節目主持人鄭弘儀問及，賴清德是務實台獨工作者，因此被貼上台獨金孫標籤，賴清德對此表示，自己當然不接受，也沒有這個事實，因為在台灣政治上只有政治金童，沒有台獨金孫。

他隨後回顧台灣幾十年來的獨立運動或民主運動，強調參與者都非常辛苦，許多人被關、被抓，甚至犧牲寶貴生命，只為了一個理想，希望台灣能夠愈來愈好，盼子孫們可以在土地上安居樂業，「大家都是台灣小孩，我是最小的小孩，所以不可能是金孫」。

針對務實台獨工作者的定義，賴清德解釋，務實就是根據事實，事實上台灣不屬於中華人民共和國的一部分，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，所謂工作者的使命就是守護台灣，而他棄醫從政，尤其是現在要參選總統，守護台灣民主、和平與繁榮就是他的使命。

賴清德提及，在印太情勢緊張之際，他的使命就是維護區域和平穩定，除了延續蔡英文總統的「四個堅持」，自己也投書《華爾街日報》提出「四大支柱」，主張提高國防力量，在外交上跟民主國家肩並肩站在一起，在經濟安全上壯大科技產業，同時維持對等跟尊嚴的立場，增進兩岸人民的福祉。

賴清德重申，台灣不屬於中華人民共和國一部分，當前國名是中華民國，如果要改國名，按照民進黨「台灣前途決議文」，此舉將交由台灣人決定，該決議文也接受國名就是中華民國，內容是指台灣是主權獨立國家，名字叫中華民國，未來前途只有全國2300萬人可以決定。