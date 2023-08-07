台中洲際棒球場今(7日)舉辦中職中信兄弟對統一獅的比賽，當比賽進行至8局下時，卻發生場內「巨鼠亂入的情況」，牠先沿著外野全壘打前紅土快跑，後還跑至右、中外野草皮區，而老鼠身後還跟著多位工作人員試圖追趕、驅離，相關畫面曝光後，讓人看了嘖嘖稱奇。
今日在洲際棒球場舉辦之象獅大戰，當比賽進行至8局下時，現場因「巨鼠」突然從場外竄入，一度暫停比賽。從相關畫面中可見，老鼠身形壯碩，但卻擁有飛毛腿，起初在牆邊躲避2位拿著盒子的工作人員追趕，後竟直接往場內猛衝，瘋狂飛奔。
見此場面，不少工作人員急忙在老鼠後頭追趕，現場一度上演追逐大戲，不僅畫面帶到球員時都笑翻，連轉播球評都出聲表示：「用手套夾最快！」而老鼠最後在跑了大半圈後，被數名工作人員抓進大型的礦泉水箱中，並帶離出場。
此外，在相關畫面中，鏡頭還捕捉到獅隊投手布雷克以手勢比劃該隻老鼠體型有多麼巨大的畫面，場面十分有趣。
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