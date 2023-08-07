針對俄羅斯未獲邀參加日前沙烏地阿拉伯在吉達舉行的烏克蘭和平會議，中國外長王毅在會議結束後與俄外長拉夫羅夫通話，就烏克蘭危機等問題交換意見。王毅對拉夫羅夫說，中方在任何國際多邊場合都秉持獨立公正立場，積極推動勸和促談。王毅此舉可能是藉此安撫俄方，以澄清外媒報導有關中方將在烏克蘭問題上與俄方分道揚鑣的傳言。

據大陸官媒報導，王毅在與拉夫羅夫通話時表示，今年3月國家主席習近平訪俄以來，兩國戰略協作和務實合作都取得新進展，貿易額再創新高，能源合作穩步開展，人員往來快速恢復。

他強調，中俄兩國是「信得過、靠得住的好朋友、好夥伴」。當前雙方最重要的工作是繼續落實好元首的重要共識，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係繼續保持高水平發展。

王毅說，在國際和多邊舞台上，中俄繼續緊密戰略協作，推進世界多極化、國際關係民主化進程，維護國際關係基本準則，這是中俄應當承擔的國際責任。

拉夫羅夫表示，俄方願與中方共同落實好今年3月習近平主席訪俄重要成果，加強戰略協調，深化務實合作，推動兩國關係不斷取得新成果。俄方願同中方繼續加強在聯合國、金磚國家、上海合作組織等多邊框架下的溝通協作，反對霸權，抵制單邊，推進國際關係民主化進程，維護國際公平正義。

報導說，雙方還就烏克蘭危機等共同關心的國際和地區問題交換了意見。王毅強調，在烏克蘭危機問題上，中方在任何國際多邊場合，都將秉持獨立公正立場，發出客觀理性聲音，積極推動勸和促談，致力尋求政治解決途徑。

拉夫羅夫則回應稱，俄方高度贊同中方提出的關於政治解決烏克蘭危機立場文件，讚賞並歡迎中方為此發揮建設性作用。

沙特上周在吉達舉行烏克蘭問題國際會議，中國、美國、歐盟、印度等30多國代表參加，據報各方在會上達成相當程度的共識，但會議未邀請俄羅斯出席。