在台灣最知名的導演之一的蔡明亮，7日從瑞士傳來好消息，他將獲得有世界最悠久的影展之一美名的盧卡諾影展的榮譽豹獎（意即終身成就獎）。他感性回應：『對我來說意義重大，非常感激。』

蔡明亮表示「我真的很開心，尤其我的電影又不是這麼好理解，但能來到這裡領獎，對我來說是很大的鼓勵。」蔡明亮在接受外媒專訪時，透露自己的電影愛好：「論《芭比》跟《奧本海默》，我想我會選擇看《奧本海默》，那比較像是我會喜歡的題材，但我不急。」說到不急，蔡明亮大概是影史上最不急的幾個人之一，畢竟他的電影出名的慢。

但提到對當代觀眾的看法，蔡明亮鞭辟入裡的指出：「我會承認我沒有這麼喜歡現在的觀眾，現在的觀眾感覺像是被集體催眠，大家都喜歡一樣的東西、看一樣的電影，不像70、80、90年代那樣，充滿多樣性、多挑戰性。」更直言：「我也確實覺得現在我們看到的電影，都不比當時來的好。」