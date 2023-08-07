美聯社報導，其中一架直升機安全降落。加州南區消防單位主管富爾徹（David Fulcher）今天早上在記者會上表示：「不幸的是，另一架直升機墜毀，機上3人全數罹難，其中一人是加州地區消防局長、一人是加州消防隊長，另一人是簽約機師。」
富爾徹沒有透露罹難者姓名。
富爾徹說，卡巴藏社區（Cabazon）百老匯街（Broadway Street）和南隆達大道（South Ronda Avenue）交叉口附近的建築物發生火災，加州消防廳和河濱郡消防局都出動資源救火。
兩架直升機在撲滅大火時相撞，墜機事故又引發1.6公頃面積火災，但火災已被撲滅。
富爾徹說：「雖然這是一起悲慘事件，但今天值得慶幸的是，事情沒有變得更糟。第一架直升機上的人員能夠安全降落，沒有發生事故，也沒有其他人受傷。」
美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）正在調查這起事件。
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