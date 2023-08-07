中俄近期頻頻展開大規模聯合作戰演練，前美軍中校、目前在台擔任訪問學者的萊拉里投書外媒示警，指中共很可能在本月中旬，也就是副總統賴清德出訪巴拉圭過境美國前後，動兵進犯我國東沙島。前立委郭正亮7日在《頭條開講》節目強調，東沙島大約有200名國軍駐守，它有戰略價值，因為它剛好在南沙群島到台灣的中間。但是中共不會那麼笨，要佔領東沙不難，但一定會因此引發國際制裁，還沒打台灣就打草驚蛇。

「這個就叫造謠！」郭正亮表示，因為東沙島人家早就評估過了，當然東沙島它有戰略價值，因為它就在高雄的下面，剛好在南沙群島到台灣的中間。「可是沒有辦法善後啦！」比如說他如果佔領了，那國際就開始制裁，那他又沒打台灣，那不是大虧嗎？

郭正亮直言，「所以我認為他如果打，就是直接打台灣了啦！」因為台灣打下來，東沙就是他的了！那我何必打個東沙，然後引起國際制裁，這不是打草驚蛇嗎？

「不可能這樣玩啦！」郭正亮提到，大概兩年前就有人討論過這個議題，「所以這個人實在太過時了啦，他是軍人！」所以他顯然是少了政治經濟的考慮，因為軍人就會想說，「東沙真的很重要，我同意！」台灣海峽下來，到南海中間就是東沙島，就是說它非常重要，沒有錯。

郭正亮指出，中國大陸也評估過了，要佔領也不難，上面台灣的部隊大概只有200多人，可是問題是，你一定會因為這樣，引發國際的制裁！那你怎麼處理？結果台灣還沒打，就打草驚蛇了。「然後大家全面警戒？我覺得他不會那麼笨，不會！」