亞太國際物流集團8月7日在高雄盛大舉行50周年感恩活動，集團總裁陳柏廷、董事長黃福田親自與會，並發布永續宣言。陳柏廷期許「亞太」應該有新解，從物流本業做好外，拓展各個不同領域的服務面向，方方面面做到剛剛好。黃福田也提到，今年亞太國際物流將在高雄成立基金會，深耕高雄，回饋南部。

亞太7日也宣佈「永續經營宣言」，除聚焦「環境保護、社會責任、品質和創新、員工成長、遵守道德」，亞太目前也在全台建置太陽能發電，達823千瓦容量，規劃從太陽能切入儲能領域，亞柏加油站拓點後也將建置太陽能板。

高雄洲際酒店舉行50周年感恩餐會，包括萬海、中鋼、瑞世、韓新、式邦船務等上下游供應商合作夥伴，以及產官學代表總計20桌，近300人與會，會中亞太國際物流集團除發布永續宣言外，也頒獎給55名資深員工50週年紀念胸章和獎金。

會中亞太國際物流集團除發布永續宣言外，也頒獎給55名資深員工50週年紀念胸章和獎金。（圖片提供：亞太集提供）

亞太物流集團陳柏廷致詞時表示，很高興能與上下游協力廠商能一起齊聚見證亞太50年成長和茁壯，當初「亞太」的取名是以立足亞洲、放眼太平洋世界，透過在地深耕、好好服務，拓展至全世界來期許集團發展。

陳柏廷認為「亞太」應該有新解，「亞」的意涵是第二，不一定定義第一就是最好，像是建置高樓每多一層所耗費的資源，都相當的巨大，因此不須追求拚高、拚快、拚勝，是要拚剛剛好；而「太」是大多一點，就是最大最小的集合，兩個字的涵義就是剛剛好。

展望後未來50年，陳柏廷期許，將物流本業做好外，從而發展各個不同領域的服務面向，盡心盡力去做，方方面面做到剛剛好，讓客戶滿意，以誠實勤懇的方向，把所有關係都圓滿，就是他認為的最好。

陳柏廷也指出，7日也是碳權交易所在高雄掛牌的日子，顯示台灣社會對更好生活，節能減碳的關注和重視，因此今天是個很有意義的日子，在此祝福台灣能國泰民安、風調雨順，國運昌隆，期望生活在台灣所有人能共有共好。

亞太物流集團董事長黃福田表示，亞太滿50周年是政府各單位的督導、夥伴、客戶和同仁的協力，黃福田用經典名曲《感恩的心》，祝福大家也祝福亞太一起前行。

亞太國際物流總經理姚秀林今天則代表全公司管理階層宣布永續宣言，姚秀林指出，亞太50年經歷了許多挑戰和機遇，而亞太的成功得益於上游客戶與下游協力夥伴的支持，同時也是每一位員工的努力、忠誠和才智的果實。展望未來50年，亞太國際物流的「永續經營宣言」，是對未來50年內實現永續發展的承諾。

亞太國際物流集團前身為亞太儲運股創立1973年9月從事貨櫃儲運、維修相關業務。1980年代貨櫃運輸市場的蓬勃發展，在擴充設備增添機具，1994年擴大營業規模及服務範圍，開啟碼頭裝卸業務。2001年將事業跨足油品市場步入多角化經營型態。2016年10月更成立亞柏國際旅行社，投入綠色休閒產業，提供國內外旅遊、票務、訂房等商旅及休旅服務。